/690463/النائب-أحمد-صبور-الدولة-نجحت-في-توفير-السلع-الغذائية-وتأمين-مخزون-استراتيجي-يكفي-لشهور

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة نجحت في توفير السلع الغذائية والمخزون يكفي لشهور من خلال إعداد خطة متكاملة لتوفير كافة السلع بالأسواق وبكميات كبيرة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية وحتى الآن، بهدف تأمين مخزون استراتيجي وعدم شعور المواطن بنقص أي سلعة أو وجود زيادة في الأسعار.

دوت الخليج

الدولة نجحت في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لشهور

وأضاف «صبور»، أن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية قصوى للدولة، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم.

وأشار أمين القاهره الجديدة بحزب مستقبل وطن، إلى أنه تم تنظيم معرضًا للسلع الغذائية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن، بنسبة تخفيض وصلت إلى 30 %، وسط إقبالاً كثيفًا من المواطنين.

وأشاد «صبور»، بالحملات اليومية التي تقوم بها كافة المؤسسات من رقابة على الأسواق بجميع المحافظات للقضاء على الجشع والاستغلال والاحتكار وتخزين بعض السلع من بعض التجار، بالإضافة إلى إقامة معارض «أهلا رمضان» بكل المحافظات بالإضافة إلى جهود جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، في توفير السلع الاستراتيجية بالمعارض الثابتة والمتنقلة.