/690459/اقتصادية-النواب--مهلة -الحكومة-لأصحاب-البطاقات-التموينية-يعكس-حرصها-على-مصالح-محدودي-الدخل

قال الدكتور محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن قرار وزير التموين بمد فترة تقديم برنت مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى يوم 7 أبريل الجارى، وذلك لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف ، يعكس حرص الوزارة علي منح فترة زمنية كافية للمواطنين للانتهاء من تحديث البيانات .

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وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية ،بتوجيهات وزير التموين بعدم المساس بالأسر الاولى بالرعاية والمستحقة للدعم ليتم توفير السلع والخبز المدعم لهم مؤكدا أن وزارة التموين استطاعت ضبط منظومة البطاقات وهو ما سينعكس علي تحقيق اكبر استفادة لمحدودي الدخل .

وأشار الي ادارة البطاقات التموينية بوزارة التموين ، برئاسة المحاسب فوزي عفيفي ، تعمل علي مدار الساعة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين ، وهو ما جعله واحدة من الادارات الاكثر تميزا خاصة انها مسئولة عن ملف هو الأصعب والأهم في وزارة التموين .

وأوضح عبدالحميد ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نجحت فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

اقتصادية النواب : مهلة الحكومة لأصحاب البطاقات التموينية يعكس حرصها على مصالح محدودي الدخل

كما أشاد بقدرة الوزارة علي تأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.