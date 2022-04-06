/690454/طلب-إحاطة-ضد-وزير-التنمية-المحلية -للتقاعس-عن-تنفيذ-مشروعات-موازنة-محافظة-سوهاج-وضياعها-على-المواطن

تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طما و طهطا و جهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص حبس المال العام بمحافظة سوهاج وعدم أستغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.

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وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الحكومة كانت قد وافقت على تخصيص ٨٢٠ مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وأتاحة منها حتى نهاية مارس الجاري ٢٧٨ مليون جنيه بنسبة ٤٠٪ وأن ما تم سحبة يعادل ٢٩٪ فقط من المبلغ المعتمد بما قيمتة ٢٣٩ مليون جنيه مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج موضحا أن هذة المخصصات المالية بعيدا عن ما أدرج من اعتمادات مالية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة والتي تشرف علي تنفيذها القوات المسلحة المصرية وليست محافظة سوهاج .

النائب مصطفي سالم : سحب ٢٩٪ من المبلغ المخصص للمحافظة فقط دليل على التقاعس وتراجع الأداء

وأوضح نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج مصطفى سالم أن هذا الأمر يعد تقاعس و تراخي في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن السوهاجي من خدمات هو في أمس الحاجة لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات الهامة للمواطنين .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا الأمر يعد تراجع وترهل فى أداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وعجزة عن تلبية والوقوف على احتياجات المواطن السوهاجي بالشكل الذي يليق به.

هذا وطالب النائب مصطفي سالم بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وتحديد أسباب عدم التنفيذ والمسئول عن هذا التقاعس وعدم تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر المختلفة وخاصة بمحافظات الصعيد ما يؤثر بالسلب على حياة المواطن ويخالف تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بجدية العمل و سرعة الأداء و تحقيق متطلبات المواطن علي اكمل وجه .