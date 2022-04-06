/690449/النائب-محمد-زين-الدين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بسبب-تدني-خدمات-التأمين-الصحي-بالبحيرة

مطالبا بحلول فورية لرفع المعاناة عن المنتفعين

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن تدني خدمة العلاج بالتأمين الصحي بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، على الرغم من أنها خدمة مدفوعة الأجر.

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وقال زين الدين في طلب الإحاطة: يصر القائمون على التأمين الصحي على أن يمر المريض برحلة عذاب قاسية لاستيفاء الأوراق الروتينية، وهو ما يتسبب في معاناة المَرْضَى المترددون على عيادات التأمين الصحى بـمدينة إدكو يوميا ابتداءً من الكشف المبدئي وحتى صرف العلاج، وانتظار الأطباء بالساعات دون أدنى اهتمام.

وأوضح أن التأمين الصحي فى مدينة إدكو عبارة عن عيادة شاملة بالإصلاح وهي شقة مؤجرة من الاصلاح الزراعي، ووحدة صحة مدرسية بجوار الإدارة التعليمية تتكون من حجرتان.

وتابع: الأماكن ضيقة للغاية ولا توجد أجهزة طبية وكذلك عدد الأطباء قليل، ولا يوجد إخصائيين أو استشاريين من أي تخصص، كما لا يوجد استشارى قلب للتوقيع على تكرار العلاج للأمراض المزمنة، مما يضطر المنتفعين من كبار السن لإنهاء الأوراق من المركز الرئيسي بـكفر الدوار، وهو أمر يمثل أعباء إضافية على المرضى.

النائب محمد زين الدين يتقدم بطلب إحاطة بسبب تدني خدمات التأمين الصحي بالبحيرة

وقال محمد زين الدين: الوضع صعب للغاية بالمركز الرئيسي بسبب التزاحم الكبير، الذى يتسبب في حالات الإغماء وتعب لكبار السن من المترددين من مركز إدكو، مما يضطر دائما إلى تحويل أغلب الحالات لكفر الدوار أو دمنهور، وحتى الاستشاريين فى كفر الدوار أو دمنهور عددههم قليل أيضا.

وتابع النائب: لا يوجد من الأساس مستشفى رئيسي بمحافظة البحيرة لتحويل الحالات الكبرى إليه مثل مستشفى جمال عبدالناصر – مستشفى الطلبة بالإسكندرية.

وانتقد زين الدين الوضع، قائلا: ففي الوقت الذي لا تألو فيه الدولة جهدا عن توفير الرعاية الصحية للمواطنين، تأتي فروع التأمين الصحي بالبحيرة لتهدم بمعول الإهمال واللامبالاة ما تقوم به الدولة للمواطنين من رعاية صحية وتوفير العلاج والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إيجاد حلول فورية لرفع معاناة المنتفعين من التأمين الصحى بمدينة ادكو التى يتعرض له المواطنين "موظفى الحكومة _ أصحاب المعاشات - طلاب المدارس" من سوء الخدمة والمعاملة بفرع التأمين الصحي بإدكو.

النائب محمد زين الدين يتقدم بطلب إحاطة بسبب تدني خدمات التأمين الصحي بالبحيرة

وشدد زين الدين، على ضرورة إنشاء مبنى موحد للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي، وتوفير استشاريين، وفي المقدمة استشاري قلب في التأمين الصحي القائم بمدينة إدكو للتوقيع على تكرار العلاج للأمراض المزمنة، لتخفيف المعاناة عن كبار السن.