وقف 4 حالات بناء على ارض زراعية بالمحلة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاربعاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، خلال 24 ساعة.

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وأوضح اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً

محافظ الغربية شدد من جانبه على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية

كما نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 16 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.