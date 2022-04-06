/690444/مستقبل-وطن-يتدخل-ويمنع-كارثة-كهربائية-بمدرسة-ولاد-ربابة-بالوراق

بعد استغاثة أهالى الوراق بأمانه حزب مستقبل وطن بقسم الوراق الوراق برئاسة سيد طه وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي، من وجود ماس كهربائي بسور وبوابة مدرسة ولاد ربابة وايضا بعض بلاعات الصرف الصحي بأحد شوارع الوراق تم التدخل على الفور والتواصل مع المهندس أحمد الباجوري من شركة الكهرباء وهاني السيسي رئيس حى الوراق وتم حل الشكوى.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن يتدخل ويمنع كارثة كهربائية بمدرسة ولاد ربابة بالوراق

إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، تدخلت أمانة الحزب بالوراق لإنقاذ طلاب مدرسة ولاد ربابة من كارثة ماس كهربائي.

وقال سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوراق، إن حزب مستقبل وطن ملامس لجميع مطالب المواطن وفي اتم استعداد لبذل قصارى الجهد في حل جميع مشاكله وأنه بمجرد وصول الإستغاثة من الاهالي وأولياء الأمور بوجود ماس كهربائي في السور والبوابة كادت تؤدي لكاررثة فورا تم التحرك والتواصل باقصى سرعة مع المهندس أحمد الباجوري وأرسل فني عاين وتم رفع الأسلاك المتسببة في الماس وعزلها وكذلك وردت شكوي من أحد المواطنين بوجود ماس في بلاعات الصرف الصحي وتم التواصل مع المهندس أحمد الباجوري وهاني السيسي رئيس حى الوراق وتم رفع الشكوى وإنهاءها.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة”