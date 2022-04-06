/690436/محافظ-البحيره-يشدد-على-استمرار-وتكثيف-الحملات-التموينية-بالاسواق

طالب اللواءهشام آمنة محافظ البحيرة ، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة و مطابقتها للمواصفات والتصدي لحجب أو إحتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

دوت الخليج

من جانبها شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط ضبط أحد الاشخاص بمركز كفر الدوار قام بتجميع ١٤٠٠ كجم دقيق فاخر داخل أحد المخازن الغير مرخصة بغرض الاحتكار كما تم ضبط مخبز بلدى تصرف فى ٧ شكاير دقيق بلدى زنة ٥٠كجم و مخبزين قاموا بانتاج خبز بلدى ناقص الوزن.

تموين المحمودية

وتمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط ٣ مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٨ جرام كما تم تحرير محضر تصرف في كمية قدرها ٢٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم بالاضافة لضبط ٢٠٠ كيلو جرام جبنة موتزريلا داخل أحد المصانع بدون سجل صناعى و ٦ عبوات مياه غازية منتهية الصلاحية داخل أحد محلات السوبر ماركت.

الرحمانيه وايتاى البارود

وبمركزى الرحمانيه وايتاى البارود تم تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا ضبط ٤ مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجاريه مختلفة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين