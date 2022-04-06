الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسي على قانونين للبحث عن الذهب والمعادن

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
وشمل ذلك أيضا التصديق على قانون رقم 166 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات جبل الجرف جبل مسيح جبل علبة ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
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