سفير مصر ببروكسل يلتقي برئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي

التقي سفير جمهورية مصر العربية ببروكسل د. بدر عبد العاطي برئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي النائبة "ستيفاني ديهوز" حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البرلمان المصري ونظيره البلجيكي، كما تم التطرق إلى الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البلجيكية والفرص الاستثمارية الضخمة وأفق التعاون الاقتصادي الكبيرة بين الجانبين، وذلك على خلفية زيارة السيد رئيس الجمهورية لبروكسل في فبراير الماضي.

واستعرض عبد العاطي خلال اللقاء عملية التحديث الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة جهود الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتمكين المرأة والشباب، كما تم التطرق إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها مصر سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو على قطاع السياحة وارتفاع معدلات التضخم العالمي.

ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ على أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون البرلماني بين البرلمانين المصري والبلجيكي، وأهمية التعاون مع مصر في ضوء مكانتها الاقليمية؛ كما أعربت عن تطلعها للقيام بزيارة لمصر في المستقبل.