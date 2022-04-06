قومي المرأة يشكر المجلس الأعلى للإعلام على قرار وقف أحد الإعلانات

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير الى المجلس الأعلى للإعلام على قراره بوقف عرض أحد الاعلانات و التوجيه بتعديل إعلان آخر، وحذف مشاهد من مسلسل دنيا تانيه، وذلك في أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام أن هذه الأعمال قد خالفت عددا من المعايير التي وردت في الأكواد الأخلاقية الإعلامية و أثارت استياء الجمهور ، و أكدت حرص لجنة الاعلام بالمجلس على تعزيز القيم الحاكمة للمجتمع حفاظاً على الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة قد أعلن منذ ايام عن انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر لرمضان 2022 برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام، وتم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الاعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الاعلام بالجامعات .