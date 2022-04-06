جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء المصرية فى ردها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة فى شهر رمضان لا يُفْطِر.
فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مرض الربو التهاب مزمن يصيب القصبات الهوائية، ما يُؤدى إلى ضيقها عند تعرض المريض للمواد الحساسة، وبالتالى إلى صعوبة دخول وخروج الهواء أثناء التنفس.
وأضاف فى الفيديو الذى نشرته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أن المريض إذا احتاج استعمال البخاخ فى نهار رمضان فهو لديه رخصة استعمالها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الإفتاء تجيب الطبيب.. هل الكشف على النساء فى رمضان يفطر؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.