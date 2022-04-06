عاجل- الإفتاء تجيب الطبيب.. هل الكشف على النساء فى رمضان يفطر؟

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء المصرية فى ردها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة فى شهر رمضان لا يُفْطِر.

فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مرض الربو التهاب مزمن يصيب القصبات الهوائية، ما يُؤدى إلى ضيقها عند تعرض المريض للمواد الحساسة، وبالتالى إلى صعوبة دخول وخروج الهواء أثناء التنفس.

وأضاف فى الفيديو الذى نشرته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أن المريض إذا احتاج استعمال البخاخ فى نهار رمضان فهو لديه رخصة استعمالها.