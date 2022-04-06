سفير مصر فى صربيا يلتقى رئيس المجلس النيابى لمدينة ياجودينا

جدة - نرمين السيد - التقى السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، برئيس المجلس النيابى لمدينة "ياجودينا" الصربية "دراجان مالكوفيتش بالما"، إذ تناول اللقاء علاقات التعاون بين مدينة ياجودينا ومحافظة البحر الأحمر، خاصة فى إطار اتفاقية إقامة علاقات الصداقة والتوأمة الموقعة بين المدينة الصربية ومدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.





ناقش الجانبان الزيارة التى ينظمها المجلس النيابى لمدينة ياجودينا لـ150 من العاملين بالمجال الطبى من 20 مستشفى ومركز طبى فى صربيا، ممن عملوا فى مكافحة فيروس كوفيد-19، إلى مدينة الغردقة، حيث تعد الزيارة هى الثالثة لوفد طبى عقب الزيارتين اللتين نظمهما المجلس النيابى فى 2021 بإجمالى 300 من العاملين بالمجال الطبى. تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس النيابى لمدينة ياجودينا يشغل أيضا منصبى رئيس حزب صربيا الموحدة، وعضو الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان).

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