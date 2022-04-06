محافظ القليوبية يتابع تطوير مرسى قصر محمد على (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير مرسى قصر محمد على بمدينة شبرا الخيمة، والذى تم الانتهاء من تطويره بنسبة 96%، إذ تم عمل مرسى للمراكب لاستغلاله فى الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه.





وشدد الهجان على دفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرسى وتسليمه لكونه مشروعا قوميا هاما سيضع المحافظة على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد على أمام الزائرين، مؤكدا المتابعة الجيدة للطريق العام والمنطقة المحيطة بالقصر والحديقة المقابلة للمرسى، موجها بالاهتمام بالأشجار ومتابعة الحديقة أولا بأول لمنع إلقاء أى مخلفات تشوه المظهر الحضارى وتعرقل الحركة المرورية للمواطنين.

كما تابع محافظ القليوبية أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق المحافظة بمدينة الخصوص، والخانكة للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أى معوقات ميدانيا بموقع الازالة، مشددا على المقاولين برفع مخلفات الإزالة أولا بأول. وأوضح الهجان أن أعمال تطوير الطريق الدائرى بنطاق المحافظة ستساهم فى رفع كفاءة وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المرورى.

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