113.5 ألف عينة.. فى التقرير ربع السنوى لقطاع المعامل بمياه أسيوط

جدة - نرمين السيد - أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن تحقيق جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة تأتى على رأس الأهداف الاستراتيجية للشركة، صرح بذلك اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط والوادى الجديد.





وأشار إلى تعدد الأنشطة المعملية التى ينفذها قطاع المعامل بالشركة ما بين سحب عينات من جميع مصادر المياه، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية، ومتابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة فى حالة ورود شكاوى، ومتابعة صرف المنشآت الصناعية، هذا بالإضافة إلى عمل غسيل وتطهير للشبكات والخزانات الأرضية، وغسيل مروقات بجميع المحطات المرشحة طبقا لخطة موضوعة، وعمل رفع مساحى لمحابس الغسيل وأبواش الحريق، وتأهيل محطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة “TSM”، ضمن إجراءات الشركة للحفاظ على جودة المياه.

وأضاف الكيميائى إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة أنه تم سحب عدد 113.5 ألف عينة مياه من جميع مصادر المياه لإجراء الفحص الكيميائى والبكتريولوجى، بجانب سحب 220 عينة لمتابعة شكاوى المواطنين وسحب عينات تأكيدية بعد تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلافى وجود شكوى من جودة المياه.

وأوضح أنه تم تنفيذ الخطة الدورية والاستثنائية لتطهير وتعقيم الشبكات والخزانات الأرضية ومروقات المحطات المرشحة وعدد 618 خزان أرضى، والمرور على 224 منظومة كلور، كما تم المراجعة على المعايير القياسية اللازمة لتجديد حصول محتطى بهيج وصدفا المرشحة على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة، ومتابعة حصول محطة (القوصية – الوليدية – منقباد – أبوتيج) على الشهادة لأول مرة طبقاً لمؤشرات الإجادة فى المعايير الخمسة.

وتابع "كما أنه تم إعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطتى التشيكى والألمانى ومحطة مياه ناصر المرشحة، وجارى اعتماد خطة مرشحة النزلة من قبل الشركة القابضة؛ للارتقاء بكفاءة المنتج المقدم وتحقيق خدمة متميزة مستدامة".