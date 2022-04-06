قومى المرأة يشكر الأعلى للإعلام لوقف عدد من الأعمال المخالفة

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس القومى للمرأة، الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للإعلام على قراره بوقف عرض أحد الإعلانات والتوجيه بتعديل إعلان آخر، وحذف مشاهد من مسلسل دنيا تانيه، وذلك فى أول أيام شهر رمضان المعظم.





وأكدت عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام الدكتورة سوزان القلينى - فى بيان أصدره المجلس اليوم الأربعاء - أن هذه الأعمال قد خالفت عددا من المعايير التى وردت فى الأكواد الأخلاقية الإعلامية وأثارت استياء الجمهور، مشددة على حرص لجنة الإعلام بالمجلس على تعزيز القيم الحاكمة للمجتمع حفاظاً على الأسرة المصرية. وأوضحت القلينى أن المجلس القومى للمرأة قد أعلن منذ أيام انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر رمضان 2022 برئاستها، وتم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات.

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