تدريب 211 موظفا ضمن مبادرة «المسؤول الحكومى المحترف» بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - استضاف مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة القومية "المسؤول الحكومى المحترف" بتوجيهات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، وإشراف كريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، والتى استهدفت 211 متدربا من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها لمدة 20 يوما تدريبيا.





يأتى هذا البرنامج فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو تطوير ورفع كفاءة موظفى الشباك الأمامى من مقدمى الخدمات المباشرة للمواطنين بالعديد من المديريات الخدمية المختلفة بالمحافظة. جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبى انطلق بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ "مركز استدامة للتدريب والتطوير".

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