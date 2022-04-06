/690440/وزيرة-الهجرة-تستقبل-مإيريني-استمالك-استشاري-الهندسة-البيئية-في-ألمانيا-وخبير-مصر-تستطيع-بالصناعة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندسة إيريني استمالك، استشاري الهندسة البيئية في ألمانيا، وواحدة من أبرز علماء "مصر تستطيع بالصناعة" لبحث نقل الخبرة ودعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعة في مصر.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بما قطعته مصر في دعم الاستثمارات والصناعة، وإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا في الخارج للإسهام بخبراتهم في توطين التصنيع ونقل الخبرات وتبادلها مع علمائنا وخبرائنا في الداخل.

وزيرة الهجرة تستقبل م.إيريني استمالك استشاري الهندسة البيئية في ألمانيا وخبير "مصر تستطيع بالصناعة”

وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وربطهم مع علمائنا وخبرائنا، ومن بينها تعاون المهندسة إيريني استمالك مع وزارة الإنتاج الحربي، لنقل خبراتها في تكنولوجيا المياه والصرف الصحي، مواكبة مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المهندسة إيريني استمالك نموذج مشرف لسيدات مصر، اللائي نجحن بتفوق في شتى المجالات، مؤكدة أن السيد الرئيس يمنح سيداتنا فرصا ذهبية لإظهار قدراتهن وخدمة الوطن، حيث شاركت استمالك في الجلسات الحوارية لمصر تستطيع بالصناعة، في جلسة الصناعة الخضراء.

ومن ناحيتها، أعربت المهندسة إيريني استمالك عن فخرها بأن تكون جنديا في كتيبة "مصر تستطيع" لتسهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة حاجتنا لتوطين المعرفة وان تكون مصر مركزا صناعيا عالميا أما تمتلكه من مميزات فى الموقع والامكانيات الصناعية بالاضافة الى المنطقة الحرة فى قناة السويس وامكانية ان تكون مصر مركز تصديرى للصناعات الى افريقيا وكثير من بلدان العالم وذلك بالتعاون مع الخبرات العالمية في مختلف المجالات.

وتابعت "استمالك" أن السوق المصري جاذب للتصنيع والاستثمارات بما له من سمات واعدة يبحث عنها الكثير من المستثمرين من سوق كبير واستقرار الأوضاع والتكلفة المعقولة الايدى العاملة وتوفر المواد الخام والطاقة بالاضافة الى الموفع الاستراتيجى وغيرها من العوامل الهامة.

وأضافت م. إيريني استمالك، أننا بحاجة لمناقشة اجراءات تشجع الشركات والمستثمرين الاجانب على تصنيع منتجاتهم فى مصر سواء لاستخدامها فى المشروعات المصرية بدلا من استيرادها وايضا تصديرها الى جميع انحاء العالم

وأبدت "استمالك" استعدادها لتعظيم التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه والصرف الصحي والصناعات الخضراء، مؤكدة أن المستقبل يفتح أبوابه أمام صناعة مستلزمات الهندسة البيئية بجميع فروعها، وعلينا التخطيط للحصول على نصيب كبير من تلك الصناعات.

ايريني استمالك استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وشاركت في واحدة من ورش منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، حول تكنولجيا المياه، كما شاركت في العديد من المشروعات حول العالم، ومن بينها محطة الجبل الأصفر وهى أكبر محطات الصرف الصحي في الشرق الاوسط.