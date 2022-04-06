وزير الدفاع: القوات المسلحة حصن منيع فى مواجهة كافة التحديات

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى قوات المظلات، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عاطف إبراهيم ماضى قائد قوات المظلات أكد خلالها على الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مؤكداً أن رجال المظلات سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار.

كما استعرض الفريق أول محمد زكى تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها فى شتى المجالات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى، و ستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، مضيفاً أن القوات المسلحة هى الحصن المنيع الذى يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها فى مواجهة كافة التحديات داخلياً وخارجياً.

وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلى قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى أراءهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.