معلومات الوزراء: مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر أصدرت أول سندات مقومة بالين الياباني "الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصدر ذلك النوع من السندات.
جاء ذلك فى الإنفوجرافيك الذى نشره مركز المعلومات اليوم الأربعاء يستعرض إصدار مصر لأول سندات مقومة بالين الياباني .
وأوضح أن معدل الفائدة السنوي للسندات يبلغ 0.85% ولأجل 5 سنوات؛ مما يجعلها أكثر تميزا عن السندات المقومة بالدولار وأقل تكلفة، وأشار إلى أن الإصدار جاء بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار".
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