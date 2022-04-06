بروتوكول تعاون بين القوي العاملة والتربية والتعليم لتدريب خريجي التعليم الفني علي...

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان ، توجيهاته لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في 27 محافظة بتكثيف التعاون فيما بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة في مجال التدريب المهني للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، خاصة المستحدثة منها ، والمطلوبة في أسواق العمل الداخلية والخارجية .

فى هذا الإطار ، قامت مديرية القوى العاملة بالفيوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، في مجال قطاع التشييد والبناء والتشطيبات، لتدريب خريجي التعليم الفني، وتنسيق الجهود للمساهمة في الحد من البطالة للخريجين من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات العمل ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم .

وقالت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة : إن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال التدريب التحويلي على مهن التمديدات الصحية ، وحداد ونجار مسلح ، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف ، والمساحة ، ومبلط سيراميك ، بناء بالطوب ، والدهانات ، والمحارة .

وأوضحت مدير المديرية ، أن المستهدف من البروتوكول تدريب 315 متدرباً بالتعاون بين المديرية والمحافظة ، على مدار 650 ساعة تدريبية ، بمعدل 60 ساعة تدريبية لكل دورة على المهن المشار إليها .