وزيرة الهجرة: الرئيس يمنح سيداتنا فرصا ذهبية لإظهار قدراتهن فى خدمة الوطن

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المهندسة إيرينى استمالك، استشارى الهندسة البيئية فى ألمانيا، وواحدة من أبرز علماء "مصر تستطيع بالصناعة" لبحث نقل الخبرة ودعم استراتيجية الدولة فى توطين الصناعة فى مصر.





من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بما قطعته مصر فى دعم الاستثمارات والصناعة، وإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا فى الخارج للإسهام بخبراتهم فى توطين التصنيع ونقل الخبرات وتبادلها مع علمائنا وخبرائنا فى الداخل.

وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وربطهم مع علمائنا وخبرائنا، ومن بينها تعاون المهندسة إيرينى استمالك، لنقل خبراتها فى تكنولوجيا المياه والصرف الصحى، مواكبة مع أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المهندسة إيرينى استمالك نموذج مشرف لسيدات مصر، اللائى نجحن بتفوق فى شتى المجالات، مؤكدة أن الرئيس يمنح سيداتنا فرصا ذهبية لإظهار قدراتهن وخدمة الوطن، حيث شاركت استمالك فى الجلسات الحوارية لمصر تستطيع بالصناعة، فى جلسة الصناعة الخضراء.

ومن ناحيتها، أعربت المهندسة إيرينى استمالك عن فخرها بأن تكون جنديا فى كتيبة "مصر تستطيع" لتسهم فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة حاجتنا لتوطين المعرفة وأن تكون مصر مركزا صناعيا عالميا أما تمتلكه من مميزات فى الموقع والإمكانيات الصناعية بالإضافة إلى المنطقة الحرة فى قناة السويس وإمكانية أن تكون مصر مركز تصديرى للصناعات إلى إفريقيا وكثير من بلدان العالم وذلك بالتعاون مع الخبرات العالمية فى مختلف المجالات.

وتابعت "استمالك" أن السوق المصرى جاذب للتصنيع والاستثمارات بما له من سمات واعدة يبحث عنها الكثير من المستثمرين من سوق كبير واستقرار الأوضاع والتكلفة المعقولة الايدى العاملة وتوفر المواد الخام والطاقة بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى وغيرها من العوامل الهامة.

وأضافت إيرينى استمالك، أننا بحاجة لمناقشة إجراءات تشجع الشركات والمستثمرين الأجانب على تصنيع منتجاتهم فى مصر سواء لاستخدامها فى المشروعات المصرية بدلا من استيرادها أيضا تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

وأبدت "استمالك" استعدادها لتعظيم التعاون فى مجالات تكنولوجيا المياه والصرف الصحى والصناعات الخضراء، مؤكدة أن المستقبل يفتح أبوابه أمام صناعة مستلزمات الهندسة البيئية بجميع فروعها، وعلينا التخطيط للحصول على نصيب كبير من تلك الصناعات.

ايرينى استمالك استشارى الهندسة البيئية ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى، وشاركت فى واحدة من ورش منتدى شباب العالم، فى نسخته الرابعة، حول تكنولوجيا المياه، كما شاركت فى العديد من المشروعات حول العالم، ومن بينها محطة الجبل الأصفر وهى أكبر محطات الصرف الصحى فى الشرق الأوسط.