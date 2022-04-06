عاجل- الصحة تعلن حوافز مادية للعاملين فى تطعيم كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتخصيص حوافز مادية مجزية للفرق العاملة فى منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التى تحقق نسبًا عالية فى تطعيم المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وفقًا للأعداد المستهدفة بكل محافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقده الوزير، مساء الثلاثاء، لمتابعة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائى بالمحافظات، حفاظًا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضى، مؤكدًا انخفاض أعداد الإصابات بنسبة 54%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبه فى إصاباتها بالفيروس.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير راجع نسب الإشغال بجميع مستشفيات الوزارة من الأسرة الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعى لجميع المرضى المتواجدين بالمستشفيات سواء المصابين بالفيروس أو الذين يعانون من أمراض أخرى، حيث بلغت نسب الإشغال بالأسرة الداخلية 29%، كما بلغت نسب إشغال العناية المركزة 49%، بالإضافة إلى 24% نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعى.

وكشف «عبدالغفار» أنه بالتزامن مع انخفاض نسب الإصابات بالفيروس، تم تقليل أعداد المستشفيات المخصصة للعزل الكامل، إلى 4 مستشفيات فقط، تشمل (العجوزة، قها، العديسات، النجيلة)، بالإضافة إلى تقليل أعداد مستشفيات العزل الجزئى لـ 16 مستشفى تشمل (الشيخ زايد آل نهيان، تأمين صحى مدينة نصر، المطرية التعليمى، الهرم، تمى الأمديد، تأمين صحى الفيوم، العجمى، الباجور، الخارجة العام، تأمين صحى سوهاج، ناصر المركزى، كفر الزيات، كفر الدوار، ملوى، أسوان، بلطيم).

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع منظومة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والأكسجين الطبى بالمستشفيات، مشددًا على متابعة إجراءات السلامة المهنية بالمصاعد داخل جميع المنشآت الطبية، ومراجعة عقود الصيانة دوريًا لمنع أى حوادث، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع القائمين على المستشفيات التى تتكرر بها أى حوادث متعلقة بالسلامة المهنية، كما وجه الوزير بمراجعة أعمال الصيانة لجميع أجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير تابع سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقى جرعات اللقاحات (الأولى، الثانية، التنشيطية)، مشيرًا إلى أن المعدل اليومى للتطعيمات منذ بداية شهر رمضان يتراوح بين 100 إلى 150 ألف جرعة يوميًا، كما تابع الوزير سير العمل بحملة «طرق الأبواب» مشددًا على الاستمرار فى تغطية الجرعة الثانية.

وفى ذات السياق، لفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع الصحى، موجهًا بعمل دراسة لعقد شراكات تعاون بين المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية والقطاع الطبى الخاص لتقديم خدمات طبية متميزة، وتعزيز إضافة تخصصات طبية جديدة بتلك المستشفيات، كما تابع موقف توريد سيارات الإسعاف التى ستعمل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة"»، حيث تم استقبال 400 سيارة من أصل 1000 سيارة يتم توريدها من دولة ألمانيا، مشددًا على ضرورة وضع دراسة لضمان الاستدامة المالية لتشغيل تلك السيارات.

حضر الاجتماع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، وبمشاركة وكلاء وزارة الصحة فى جميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».