عاجل- القاهرة تعدل موعد امتحانات النقل (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - قال محمد عطية وكيل أول وزارة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدير مديرية القاهرة، إن ما تم نشره عن بدء امتحانات النقل فى القاهرة يوم 18 أبريل الجارى كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا.

وتابع عطية، أنه من المقرر إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى (الدور الأول) نهاية العام الدراسى، لمراحل النقل بالابتدائى والإعدادى للعام الدراسى الجارى 2021-2022 ستبدأ 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية للدراسة وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضح عطية، أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو إجازات يتخللها يومان عمل فقط ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسى والتى أعلنتها الوزارة وسنوافيكم بمواعيد الامتحانات.