البنك الدولى يشيد بجهود مصر فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مارى بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى، والوفد المرافق لها لمناقشة الأجندة الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وشارك فى الاجتماع من البنك الدولى كلا من: مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتى، ياسمين الحينى، القائم بأعمال المدير القطرى لمنظمة التمويل الدولية (IFC)، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة، السفير حازم خيرت، مدير مكتب العلاقات الدولية بالوزارة.





وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التى تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية مؤكدة حرص الوزارة على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ فى مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت إلى قيام الوزارة بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتعكس عددًا من التحديات والتى تتضمن تداعيات الجائحة، والتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك التحديات البيئية وندرة المياه وتغير المناخ، وتحقيق التوازن بين أجندة 2030 الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشارت السعيد إلى عدد من المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتى تتضمن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة، وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلى، ووحدة الحسابات القومية، منوهة عن مشروع رواد 2030 التابع للوزارة وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

وسلطت السعيد الضوء على إنشاء صندوق مصر السيادى كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل الذراع الاستثمارى للحكومة، موضحة أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادى فى عام 2018 وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية فى قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة، موضحة جهود الصندوق فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع انتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.

وأكدت السعيد، أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التى تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية فى القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذى يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومى، مشيرة إلى تبنّى الدولة معايير الاستدامة البيئية التى تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى الحالى، و50% من خطة عام 2024/2025.

ومن جانبها، أشادت مارى بانجيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى بالجهود المصرية فى مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودور وزارة التخطيط فى الخطة الاستثمارية للدولة ، مؤكدة الاستعداد لدعم الحكومة المصرية فى التحضير لفعاليات COP27، كما يمكننا تقديم حوار متقدم حول مختلف القضايا، بما فى ذلك أيضًا تقديم خلاصة الدروس المستفادة من تجارب الدول التى سبق ونظمت مؤتمر cop27.