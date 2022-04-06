/690429/تاريخ-مواجهات-الأهلي-و-الاتحاد-السكندري-قبل-مباراة-اليوم

يستعد فريق الأهلي لمباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيره الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقن فى 121 مباراة قبل مباراة الأربعاء، حيث حقق النادي الأهلي الفوز في 81، وانتصر زعيم الثغر في 16 مباراة فقط بينما حسم التعادل بينهما في 24مواجهة.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت قائمة النادي الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكريم فؤاد محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر، وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز متصدر الترتيب .

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدول مواجهات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 13 – يصطدم الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.