وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات المظلات

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى قوات المظلات ، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات .

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح / عاطف إبراهيم ماضى قائد قوات المظلات أكد خلالها على الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات ، مؤكداً أن رجال المظلات سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات وهنئهم بحلول شهر رمضان المعظم ، مشيداً بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة وإقتدار .

كما إستعرض الفريق أول / محمد زكى تطورات الأوضاع بالمنطقة وإنعكاساتها فى شتى المجالات ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى ، وأنها ستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى إعتبار ، مضيفاً أن القوات المسلحة هى الحصن المنيع الذى يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها فى مواجهة كافة التحديات داخلياً وخارجياً .

وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلى قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية ، كما إستمع إلى أرائهم وإستفساراتهم حول مختلف القضايا ، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .