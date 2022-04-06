رسولنا قدوة لنا.. «الشباب» تطلق ثانى أمسياتها الرمضانية بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، من خلال التعاون بين "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية"، ثانى الأمسيات الرمضانية، والتى تأتى تحت شعار"رسولنا قدوة لنا"، وذلك بمركز شباب المنيرة فى محافظة الوادى الجديد، بمشاركة 100 عضو من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب.





حضر الأمسية دكتور محمد عبد الجواد، عضو لجنة الفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، إذ تضمنت محاضرة فضيلته، أبرز الموضوعات الهامة التى تحمل فى طياتها صور تكريم الله للإنسان، ودروس وعبر حول تعامل النبى محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، والأسس والضمانات التى تحفظ الاسرة من التفكك والانهيار".

وتطرق عبد الجواد: "أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا فى العبادات(الصلاة الصيام، القيام، الجهاد)، والمعاملات (مع أصحابه،أهل بيته، مع أعدائه)، والأخلاق (الصادق الأمين، الحلم والصفح، مراعاة شعور الناس).

وحث عبد الجواد الشباب على استثمار الأجواء الإيمانية بهذا الشهر الفضيل والذى يعد ربيع القرآن الكريم وذلك لنشر الوعى والثقافة القرآنية، وإحياء ليالى رمضان بالذكر والطاعة لله وكثرة الاستغفار لرفع الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية.

جدير بالذكر تنفذ الأمسيات الدينية بمختلف محافظات الجمهورية ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لاعضاء برلمانى الطلائع والشباب خلال شهر رمضان.

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