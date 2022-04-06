القوى العاملة تعد كوادر المرحلة الأولى للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة القوى العاملة "الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية" بالتعاون مع "الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل" بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى، الدورة التدريبية للمرحلة الأولى من بناء قدرات كوادر الوزارة من فريق عمل تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة و5 محافظات مستهدفة هى: الفيوم، وبنى سويف، وقنا، والأقصر ، والقاهرة.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الدورة تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقد عقدت لمدة 5 أيام بمقر شركة RAKICT للاستشارات والحلول التكنولوجية وتم التدريب على أحدث البرامج فى جمع وتحليل وعرض البيانات. وتستهدف المنصة رصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة.

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