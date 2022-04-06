أكاديمية البحث العلمى: تدريب 26 باحثا بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حول نتائج البرنامج التدريبى العملى الذى تُشرف عليه الأكاديمية فى مجال الاستخدامات السِلمية للعلوم النووية، فى المعهد المُتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا فى روسيا الاتحادية.





وأوضح أنه تم تدريب 26 من شباب الباحثين المصريين من 14 هيئة بحثية ومركز بحثى وجامعة مصرية، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 24 مارس 2022، ضمن الاتفاق المُبرم ومشروع التعاون الدولى العلمى المُشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد.

ومن جانبه، أوضح محمود صقر، أن الأكاديمية تستثمر فى بناء قُدرات شباب الباحثين عن طريق تدريبهم على أحدث التقنيات العلمية؛ لإعداد كوادر شابة من خلال الاحتكاك مع مدارس علمية مُتقدمة، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الشباب يُمثل واحدة من أهم توجهات الأكاديمية، مضيفًا أن المعهد المُتحد للعلوم النووية قام بتقسيم الشباب المُشاركين إلى 11 مجموعة بإشراف علماء مُتخصصين فى العديد من مجالات الاستخدامات السِلمية للعلوم النووية، وتوزيعهم على مُختلف المعامل البحثية فى مجالات تخدم العلوم والتطبيقات الحيوية وتطبيقات تخدم علوم المواد والنانوتكنولوجى والتكنولوجيا المعلوماتية والفيزياء النظرية والتطبيقات البيئية، بالإضافة إلى التقنيات المُستخدمة فى حماية التراث الحضارى.

وأضاف صقر أن هذه المدرسة هى امتداد لـ11 نسخة من مدارس سابقة تم من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 324 من شباب الباحثين المصريين فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية؛ بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل هندسة المُفاعلات والفيزياء النووية، ويعد البرنامج أحد الآليات التى تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر فى هذا المجال الحيوى ضمن رؤية مصر 2030.

وأشار صقر إلى أن سفر 26 طالبًا للمدرسة التدريبية بالمعهد المُتحد للعلوم النووية، يعُد أولى الأنشطة الفاعلة التى جاءت بعد ترقية عضوية مصر فى المعهد من عضو مُشارك لعضو كامل لتصبح العضو الـ19 للمعهد، حيث أن مصر أصبحت عضوًا كاملًا بالمعهد فى 23 نوفمبر 2021 بموافقة كل الدول الأعضاء بالمعهد أثناء اجتماع لجنة المُفوضيين للدول الأعضاء ببلغاريا بحضور الرئيس البلغارى.

وأشاد بروفسير ديمترى كامنيان، مسؤول التعاون الدولى بالمعهد المُتحد بقدرات الشباب المصرى من خلال التميز الذى أظهروه ومن خلال التقارير الإيجابية الواردة من مُشرفى الطلاب، مثمنًا الجهود التى ساهمت فى دفع التعاون المصرى مع المُعهد المتحد؛ لمزيد من التعاون وبناء قدرات شباب الباحثين والفرق البحثية المصرية التى تعمل فى مجال الاستخدامات السلمية للعلوم النووية.

وأوضحت جينا الفقى المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، أن التقارير الواردة من المعهد المُتحد بروسيا الاتحادية، تؤكد أن طلابنا لديهم الطموح لاكتساب القدرات والانفتاح على أحدث التقنيات المُتاحة عالميًا لمواكبة العصر، وأن مشاركة شباب مصر تعد حدثًا تاريخيًا، وتتيح الكثير من الفرص والمشروعات للباحثين والفرق البحثية المصرية بالشراكة مع مختلف الدول الأعضاء ضمن المعهد المتحد.

وأشرف على الفريق المصرى، مدحت إبراهيم مدير مركز النانوتكنولوجى بالجامعة البريطانية فى مصر، ووائل بدوى مُمثل الأكاديمية لدى المعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا، وأكدوا من جانبهم أن اكتساب الطلاب روح الفريق والعمل الجماعى يُمثلان أهم أهداف المُشاركة فى تدريب الطلاب المصريين على أنشطة المعهد.

وعلى هامش التدريب، قام الطلاب بزيارة لأبرز المعالم التاريخية والثقافية بالعاصمة الروسية موسكو.