القوى العاملة تتعاون مع «التعليم» لتدريب خريجى التعليم الفنى

وفى هذا الإطار، وقعت مديرية القوى العاملة بالفيوم بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فى مجال قطاع التشييد والبناء والتشطيبات، لتدريب خريجى التعليم الفنى، وتنسيق الجهود للمساهمة فى الحد من البطالة للخريجين من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات العمل، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.
وقالت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة إن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين فى مجال التدريب التحويلى على مهن التمديدات الصحية، وحداد ونجار مسلح، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والمساحة، ومبلط سيراميك، بناء بالطوب، والدهانات، والمحارة.
وأوضحت مدير المديرية، أن المستهدف من البروتوكول تدريب 315 متدربا بالتعاون بين المديرية والمحافظة، على مدار 650 ساعة تدريبية، بمعدل 60 ساعة تدريبية لكل دورة على المهن المشار إليها.
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