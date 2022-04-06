عاجل- توجيهات جديدة من محافظ القاهرة بشأن الأسواق والباعة

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ القاهرة، على شرطة المرافق بتكثيف الحملات على شوارع العاصمة بالتعاون مع رؤساء الأحياء لإزالة الأسواق العشوائية والسيارات المتهالكة والباعة الجائلين خاصة بجوار المستشفيات لتسهيل حركة المواطنين متلقى الخدمة الطبية وتسهيل دخول وخروج عربات الإسعاف إلى وحدات الطوارئ. وفى هذا السياق، شنت إدارة شرطة المرافق وأقسام الشرطة وأحياء المقطم والسيدة زينب ومدينة نصر حملات مكثفة أسفرت عن رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين حول المستشفيات بهذه الأحياء، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، كما تم التنبيه على ضرورة استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عودة المخالفين.

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