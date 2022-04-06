/690424/تشكيل-الزمالك-المتوقع-لمواجهة-بيراميدز-اليوم

يستعد فريق الزمالك لمباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في حراسة المرمى: محمد عواد. في خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود الونش- محمود علاء- حازم إمام. في خط الوسط: طارق حامد- يوسف أوباما- إمام عاشور- أحمد زيزو- أشرف بن شرقي في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز وتضم القائمة كلا من في حراسة المرمي محمد أبو جبل - محمد عواد في حراسة المرمى. في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام - حمزة المثلوثي. في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله. في خط الهجوم: عمر السعيد. بينما أعلن ايهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة الفريق لمواجهة الفارس الأبيض في المواجهة التي يحل الزمالك فيها ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ١١ للدوري الممتاز. قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.