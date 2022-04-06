أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا ،وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة ، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـــ 10 أيام الماضية*
وقال الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة ، إن نتائج تحاليل عينات PCR بأقسام الداخلي وعددهم 13 حالة ، والعناية المركزة وعددهم 15 حالة ، في جميع المستشفيات ، جاءت سلبية أيضاً وتم نقلهم إلى الأقسام العادية.
وأضاف إن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الجمهورية في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا ، وذلك وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية ، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.
حيث بلغ عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى 3 مليون و181 ألف و172 ، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألف و927 حتى اليوم ، لافتاً إلى استمرار الفرق المتنقلة في القيام بحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى مراكز التطعيم الثابتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة : خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى بفيروس كورونا للمرة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.