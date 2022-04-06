بالأرقام.. حصاد «مشروعك» فى 10 شهور (1.4 مليون فرصة عمل)

جدة - نرمين السيد - قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ بدء العام المالى الحالى 2022/2023 فى يوليو الماضى وحتى الآن فى تنفيذ 12,4 ألف مشروع، بقروض 2 مليار و218 مليون جنيه.





وأضاف شعراوى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 190 ألف مشروع بقروض 22,6 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع، بقروض 2,6 مليار جنيه، ووفرت المشروعات 137 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بعدد 21 ألف مشروع، بقروض 2,6 مليار جنيه ووفرت المشروعات 124 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 19 ألف مشروع، بقروض 1,6 مليار جنيه ووفرت المشروعات 93 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية 17 ألف مشروع، بقروض بلغت 1,8 مليار جنيه ووفرت المشروعات 93 ألف فرصة عمل، ثم الشرقية بعدد 16 ألف مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه و وفرت المشروعات 121 ألف فرصة عمل.

وأوضح محمود شعراوى، أن الوزارة تعمل من خلال (مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ما يساهم فى خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة، إضافة الى مساهمة مشروعك فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع فى تنفيذ مبادرة "شغلك فى قريتك"، وتطوير الأسواق القروية.

وأشار محمود شعراوى إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (مشروعك)، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وكشف اللواء شعراوى، أن مشروعك يعمل حاليًا على تعزيز المهارات الإدارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأضاف أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقى الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبى القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار فى البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه فى مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة فى تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

وأشار إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بـ(260) مقرًا لمشروعك تغطى جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصى من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.