توجيه الرئيس السيسى بإنهاء مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى: الانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة العمل فى مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية، بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.

ونقلت "الجمهورية" عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة السفير بسام راضى، تصريحه بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، حيث شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال التنسيق العام بالحى الحكومى، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حى المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل فى منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحى اللاتينى، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذى للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.

واطلع الرئيس السيسى على مستجدات العمل فى مشروع «التجلى الأعظم فوق أرض السلام» بسيناء فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين، بجميع مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاث.

كما تابع الرئيس السيسى كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذى يهدف لاستعادة الوجه الحضارى للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية فى سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدى عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلا عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحى وترفيهى وثقافى، لاسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمبانى، وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وعرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان، خلال الفترة المقبلة، لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار فى المشروعات السكنية الجديدة.

وفى متابعتها، لنشاط الرئيس السيسى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بعلاقات الصداقة المصرية ــ المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، موضحة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس السيسى أمس مع فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن الرئيس السيسى هنأ رئيس الوزراء المجرى بمناسبة فوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية فى المجر، مؤكدا أن الفوز يعكس ثقة الناخب المجرى فى رؤية وقدرة «أوربان» على الاستمرار فى قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المشتركة على جميع المستويات، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية فى المنطقة، فضلاً عن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء المجرى عن شكره وتقديره للرئيس السيسى على التهنئة، مؤكدا حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومشددا على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، لاسيما فى ظل الدور الذى تقوم به لدعم وترسيخ السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وإفريقيا.

وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد، أمس، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة «يازاكى يوروب ليميتد» اليابانية، لإنشاء مصنع جديد للشركة فى محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد فى أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.

ونصت مذكرة التفاهم على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والأسلاك، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمنى للتنفيذ.

وقد وقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهانز ليمينز الرئيس التنفيذى للشركة اليابانية، بحضور السفير هيروشى أوكا سفير اليابان فى مصر.

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» إلى 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو القادم، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأضاف الوزير، أننا خصصنا 190.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021 - 2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوف تساعد فى صرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول أبريل الحالى.

وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوى لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9% بدلا من 5,7؛ لاستيعاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عاما هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارا من 2019.

وتحت عنوان "الغرف التجارية: أسعار استرشادية آخر الأسبوع"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، أن اتحاد الغرف التجارية يتجه لنشر الأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية، خلال الأيام المقبلة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديدها مسبقا، ضمن آلية تهدف لمقاومة غلاء الأسعار من خلال الوعى المجتمعى.

ونقلت الصحيفة عن علاء عـز الأمين العام للاتحاد، قوله إنه يتم العمل لإعلان الأسعار نهاية الأسبوع الجارى، وتشتمل على السعر الاسترشادى للسلع الأساسية التى يحتاجها كل منزل، مدونة بالحدين الأدنى والأقصى، لافتًا إلى أن القرار يستهدف خدمة الـفئات الأكثر احتياجا لمعرفة الأسعار، والحد من استغلالها.

وأضاف «عز»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يتم إعلان الأسعار فى 3 مجموعات، الأولى تهتم بأسعار السلع التى تباع «سائبة»، وهى الأرخص فى السوق، ويتم إعلان سعر استرشادى لموادها، مكون من حدين أدنى وأقصى، يخاطب جميع الفئات، بداية من المواطن القاطن بحارة وصولا إلى ساكن المدينة، فيما تشتمل المجموعة الثانية على تحديد أسعار المواد المعبأة، أما الثالثة فتختص بأسعار السلع الأعلى سعرا فى السوق «الفاخرة»، والتى يقبل على شرائها عدد كبير من المواطنين.

وعن حالة الطقس، وتحت عنوان "طقس ربيعى معتدل من بعد غد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية طمأنت المواطنين بحدوث تحسن تدريجى فى حالة الطقس، من بعد غد (الجمعة).

وأضافت الهيئة - فى بيان لها أمس - أن درجات الحرارة ستنخفض بنحو 6 درجات، وسوف يسود طقس ربيعى معتدل، رغم تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية تزامنت مع امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا أدى لارتفاع درجات الحرارة أكثر من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

وحذرت «الأرصاد» فى الوقت نفسه من وجود أتربة عالقة ونشاط للرياح على غرب البلاد، ونصحت بعدم تخفيف الملابس خلال فترة التقلبات الجوية الحالية.