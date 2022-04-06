/690421/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-بيراميدز-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمباراته اليوم الأربعاء، امام نظيره الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: القنوات الناقلة ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدزضد نظيره الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ، عبر قنوات اون تايم سبورت 2 قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز وتضم القائمة كلا من في حراسة المرمي محمد أبو جبل - محمد عواد في حراسة المرمى. في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام - حمزة المثلوثي. في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روق في خط الهجوم: عمر السعيد. قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

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