الإفتاء تكشف حكم 19 مسألة تشغل بال الصائمين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتحدثت الإفتاء عن حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض، وقضاء التراويح بعد طلوع الفجر.

كشفت دارالإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مواعيد الصلاة، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة، اليوم الأربعاء.

ويؤذن لـ صلاة فجر اليوم فى تمام الساعة 4.10 صباحا، كما يؤذن لـ صلاة المغرب اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 6.17 مساء، حسب التوقيت المحلى للعاصمة.

أما صلاة الظهر فيؤذن لها فى تمام الساعة 11.57، وصلاة العصر الساعة 3.30 مساء، والعشاء الساعة 7.36 مساء.