جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى وجود ظاهرة جوية تتمثل فى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ما يخفف وطأة درجات الحرارة المرتفعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية تؤثر بشدة على درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.