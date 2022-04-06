الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية تؤثر بشدة على درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى وجود ظاهرة جوية تتمثل فى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ما يخفف وطأة درجات الحرارة المرتفعة.