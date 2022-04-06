الطقس اليوم.. الموجة الحارة تتواصل.. وهذه درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، لفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
العظمى الصغرى
القاهرة 38 20
الإسكندرية 28 17
وادى النطرون 37 18
طنطا 37 19
شبين الكوم 37 19
دمنهور 36 19
بلطيم 25 17
مطروح 26 17
السلوم 32 18
سيوة 41 20
بورسعيد 33 20
دمياط 32 20
الزقازيق 39 21
المنصورة 35 19
الإسماعيلية 39 20
السويس 38 20
العريش 37 20
رفح 36 20
رأس سدر 39 21
نخل 37 15
نويبع 38 21
طابا 35 21
كاترين 30 16
الطور 34 20
شرم الشيخ 38 24
الغردقة 36 23
مرسى علم 36 22
الفيوم 40 21
بنى سويف 40 21
المنيا 40 21
أسيوط 41 22
سوهاج 42 23
قنا 42 24
الأقصر 42 24
أسوان 42 25
إدفو 42 26
أبوسمبل 40 26
الوادى الجديد 42 25
حلايب 32 21
شلاتين 36 22
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