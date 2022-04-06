جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى تقرير لها، إن هناك 20667 منفذا لـ بيع السلع بما فيها معارض أهلا رمضان، بأسعار مخفضة تتبع مختلف الوزارات والجهات بالدولة وتشمل جميع المحافظات.
ولفتت إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية المهمة، وعلى رأسها الأسماك واللحوم والدواجن، والدقيق، والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة"، مشددة على أنه لا يوجد أى نقص فى أى سلعة.
وشدد تقرير التنمية المحلية على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى، والصحة، وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لمواجهة أى محاولات لحجب السلع أو احتكارها من أصحاب النفوس المريضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنمية المحلية: ارتفاع منافذ بيع السلع المخفضة إلى هذا الرقم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.