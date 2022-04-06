التنمية المحلية: ارتفاع منافذ بيع السلع المخفضة إلى هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى تقرير لها، إن هناك 20667 منفذا لـ بيع السلع بما فيها معارض أهلا رمضان، بأسعار مخفضة تتبع مختلف الوزارات والجهات بالدولة وتشمل جميع المحافظات.

ولفتت إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية المهمة، وعلى رأسها الأسماك واللحوم والدواجن، والدقيق، والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة"، مشددة على أنه لا يوجد أى نقص فى أى سلعة.

وشدد تقرير التنمية المحلية على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى، والصحة، وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لمواجهة أى محاولات لحجب السلع أو احتكارها من أصحاب النفوس المريضة.