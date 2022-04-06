/690416/في-الحلقة-الرابعة-مخرج-المشوار-يعيد-إحياء-مشهد-للراحل-أحمد-زكي--صور

أعاد محمد ياسين مخرج مسلسل المشوار احياء مشهد هروب «منتصر» بالقطار الذي قدمه الراحل أحمد زكى عام 1991 في فيلم «الهروب» وكان من إخراج عاطف الطيب.

دوت الخليج

وقد شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار هروب «ماهر» من قبضة تجار الآثار ومن قبلها من رجال الأمن ويستحوذ على شنطة الدولارات ثم يختبئ هو وزوجته التي تقوم بدورها دينا الشربيني داحل إحدى جراجات القطارات المهجورة.

الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار

بدأت باختباء ماهر -محمد رمضان- وزوجته ورد - دينا الشربيني- وابنهما رحيم في قطار بعيدًا عن أنظار رجال وجيه -أحمد كمال- لكن ورد لم تتحمل الوضع واقترحت على ماهر أن يختبأوا بلوكاندة فلم يجد الأخير أمامه حلا إلى أخذ مبلغ من الدولارات والذهاب لتغير عدد منهم حتى يتمكن من حجز لوكاندة وودع زوجته وابنه.

عاد ماهر بعد تغير الدولارات إلى مكان تواجد زوجته وابنه لكن الشرطت اعترضت طريقة وتحفظه عليا بعدما تراجع إلى الخلف عند رؤيتهم ووجدوا معه مبلغ كبيى من المال فنقلوه إلى قسم الشرطة.

ذهبت ورد بصحبة شنطة الدولارات من مكان اختبائها بعدما تأخر ماهر ولم يكن معها موعد للأجرأة فتطوع الراكبين بثمنها، من جانبه تم الإفراج عن ماهر ومن ثم اتجه لمكان ورد وابنه وعندما لم يجدهم سيطر عليه الحزن.

أبطال مسلسل المشوار

ومن الجدير بالذكر، أن يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يُعرض مسلسل المشوار بطولة الفنانة دينا الشربي والنجم محمد رمضان على قناة Mbc 1 في تمام الساعة 8 مساءً و 8:45 صباحًا، كما يعرض على dmc في تمام الساعة 6.30 مساءً، والإعادة 11.30 مساءً و11 صباحًا، وعلى دي إم سي دراما يُعرض في تمام الساعة 8.10 مساءً. ويمثل مسلسل المشوار 2022 التعاون الثاني بين الفنانة دينا الشربيني والفنان محمد رمضان عقب فيلم جواب اعتقال”، والتعاون الثالث الذي يجمعها بالمخرج محمد ياسين، والمسلسل من تأليف محمد فريد والإنتاج لـ Media Hub.