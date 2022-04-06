متحدث البترول يوجه تحذيرا عاجلا إلى المواطنين

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، أن تلك المشكلة حدثت منذ عام مضى، حيث تتدعى عصابة بأنها تتحدث باسم وزارة البترول للنصب على المواطنين وإيهامهم بتوفير وظائف فى وزارة البترول وتقاضى مبالغ مالية كبيرة منهم.
وأضاف متحدث البترول أن هناك بعضا من المواطنين استطاعوا اكتشاف أن هؤلاء الأشخاص نصابون، وبعض الشخصيات قامت بالإبلاغ عنهم، متابعا: "أبلغت الأجهزة الأمنية شخصيا".
ووجه متحدث البترول تحذيرا إلى المواطنين من هذه العصابة النصابة متابعا: "اليوم أحد زملائنا من اللى بيشتغل فى التلفزيون بلغنى أنه تحدث معه وعرض عليه وظيفة مقابل مبلغ مالى".
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