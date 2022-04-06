/690418/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-4-صدمة-أكرم-حسني-بعد-اكتشافه-خطوبة-هنادي-مهنا

بدأت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 4، بالقبض على العصابة التي هجمت على البنك الذي تعمل به الفنانة هنادي مهنا التي تجسد دور سلمى خلال أحداث العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة 4

ودار مسلسل مكتوب عليا الحلقة 4، حول محاول جلجل الذي يجسده الفنان أكرم حسني من التقرب لـ إحسان “هنادي مهنا”، لكن محاولاته تبوء بالفشل، أما عن أيتن عامر التي تجسد شخصية فتاة تدعى روقة، فهي تمثل لدى جلجل “أكرم حسني”، صديقة ليس إلا لكنها واقعة في حبه، فتظهر وهي تتحدث عنه إلى والده وتخبره كم هي تحبه وتريد الزواج منه.

أكرم حسني يبدأ في التعايش مع الكلمات الموجودة على يده

ويظهر خلال احداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 4، أن أكرم حسني بدأ يتعايش مع الكلمات التي تكتب على يد، بل وقرر استخدامها لصالحه في تخطي الأمور السيئة التي من المقرر أن تحدث له في المستقبل.

صدمة أكرم حسني بعد معرفته بخطوبة هنادي مهنا

وفي نهاية مسلسل مكتوب عليا الحلقة 4، يذهب جلجل رغما عنه مع روقة “أيتن عامي”، ليصطحبها إلى طبيب التخسيس، ولكن أنثاء ذهابهم يتوقف عند البنك التي تعمل به سلمى “هنادي مهنا”، لكن يصدم عندما يعرف أنها مخطوبة، فيذهب جلجل حزينا إلى طريقه في الزقازيق لكن كما كان كتب على يده، يفرغ بنزين سيارته ويبقي جلجل وروقة عالقين في الطريق معا ومن هنا تجد روقة ان تلك الفرصة للتقرب من جلجل، ولكن محاولتها تبوء بالفشل.

مسلسل مكتوب عليا

تدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

ويشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، بجانب عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.