/690415/بعد-نجاحها-عمرو-دياب-يطرح-كليب-أغنية-السر-بشكل-جديد

احتلت أغنية عمرو دياب الجديدية «السر» مراكز كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعدما طرحها منذ عدة أيام عبر قناته الرسمية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يرصد لكم طرح الهضبة عمرو دياب نسخة الفيديو كليب من أغنية «السر» وذلك خلال السطور القادمة

وطرح الهضبة عمرو دياب نسخة الفيديو كليب منن الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر الهضبة خلال الكليب وهو يتسلم طردًا من البريد.

ومن الجدير بالذكر، أن أغنية «السر» من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج طارق العريان، وقد تخطت الأغنية حاجز الـ 991 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

صورة عمرو دياب تتصدر التريند

ومن الجدير بالذكر، أن تصدرت صورة الهضبة عمرو دياب الخاصة بأغنية «السر» تريند مواقع التواصل الإجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بعد ساعة من طرحها في ذلك الوقت، والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور، وقد انتهى من تصوير هذه الأغنية خلال الأيام الماضية بالتعاون مع المخرج طارق العريان.

حفل عمرو دياب وحماقي بموسم الرياض

وعلى صعيد آخر، أحيا الهضبة حفل في السعودية بالتعاون مع حماقي الذي تحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قبل صعوده على المسرح، قائلًا: “بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003”.

وأضاف: “الحقيقة كان جدع أوي وبيساعدني وبيشجعني جدا، وأنا بعتبر عمرو دياب أخ أكبر لي”، وأعرب عن سعادته بإحيائه حفل برفقة الهضبة وتابع كلامه: “أنا سعيد جدا أن أنا بشاركه النهاردة لأول مرة في حفلة بالرياض، وإن شاء الله تستمتعوا به بعد ما أخلص الأغنية الجاية”.

ثم صعد الهضبة عمرو دياب إلى خشبة المسرح بأغنية “يا أنا يا لأ”، وقدم الثنائي عمرو دياب ومحمد حماقي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيهما معًا التي يحبها الجمهور وتفاعلوا معها بحماس شديد.

معلومات عن عمرو دياب

اسمه بالكامل عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب وهو من مواليد 11 أكتوبر عام 1961 ومعروف باسمه الفني عمرو دياب، ولقبه الهضبة، وهو مغني، وملحن، وممثل، يُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية والعديد من اللغات الأخرى.