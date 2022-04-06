/690414/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-4-نيللي-كريم-تضطر-للإقامة-بمركز-استضافة-المرأة-المعنفة

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 4 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، بدأت برغبة سيف -شريف سلامة- بتحجيب طفلتيه لحمايتهم من التحرش، لكن قابل هذا الأمر من فاتن -نيللي كريم- بالرفض لأنهم لازالوا أطفال ويجب ارتدائهم الحجاب عن اقتناع وفهم، ومن ثم تراشق بالألفاظ وألقى عليها الأخير الحذاء.. «فلاش باك»

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 4.

نيللي كريم تخطط لشراء شقة سكنية

ذهبت فاتن وصديقتها فاتن لرؤية إحدى الشقق السكنية للإقامة بها، على جانب أخر خطط سيف مع محاميه لرفع قضية حضانة بحجة أنها بناته يقيمون ببيت غير آمن وهو منزل صديقتها.

شريف سلامة يهدد نيللي كريم بسجنها

ذهب سيف لفاتن حيث النادي الذي يتدرب فيه بناته وهدد الأخيرة بأن تعود له وإلا سجنها وكاد يتعدى عليها لو تدخل كباتن النادي.

محمد ثروت ينقذ نيللي كريم من الحرمان من ابنتيها

اقترح المحامي على فاتن أن تتجه للإقامة هي وبناتها في مركز المرأة المعنفة حتى تتضمن إسقاط قضية حضانة سيف، وبالفعل اتجهت فاتن إليه وروت معانتها مع تعرضها للعنف المعنوي من زوجها.

حاول سيف أن يعيد تونة إليه بذهابه له في العمل مع وردة لكنه لم يستطع ضبط نفسه وبدأ في التعدي عليها لفظا.

فتوى تحصيل المرأة مال من وراء زوجها

انتقل المشهد إلى دار الفتوى حيث يتواجد محمد الشرنوبي يتلقى سؤال من إحدى السيدات عن إذا كان تحصيلها مال من وراء زوجها البخيل حلال أم حرام فكانت الإجابة بأنه ليس حرام.

انتقلت فاتن هي وابنتيها للاستقرار بالفعل في مركز المرأة المعنفة، وتلقت اتصال من مجهول يعرض عليها الزواج لتنتهي بذلك أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 4.

وتدورأحداث قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، حول قضايا الأسرة، في إطار مأساة «فاتن» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، بعدما تقرر الانفصال عن زوجها، ووالد ابنتيها، لتدخل في صراعات كبيرة خاصة مع بعض بنود القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية.

يشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي نخبة من الفنانين، على رأسهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.