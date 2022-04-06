/690413/الغيرة-كانت-هتدمرني-ومبتجوزش-إلا-لو-العصمة-في-ايدي-تصريحات-سهير-رمزي-في-كلام-الناس

حلت الفنانة سهير رمزي ضيقة الحلقة الرابعة لـ برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر، والمذاع في تمام الساعة الثانية عشر مساءً في كل يوم من أيام شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سهير رمزي في برنامج كلام الناس

فجرت سهير رمزي خلال برنامج كلام الناس، مجموعة تصريحات متنوعة بين الجراءة والتصريحات التي تكشفها لأول مرة، خاصة وأنه كان قد اقتصر ظهورها في الاونة الأخير عبر البرامج التليفزيونة فقط، وجاءت تلك التصريحات على النحو الاتي:

تصريحات سهير رمزي في برنامج كلام الناس

- جوزي بيغير عليا غيرة الراجل الشرقي.

- أنا من معجيبن منى زكي، وياسمين صبري ومنة شلبي وزينة.

- تعبت في المرتين اللي اتجوزتهم فأي حد بيتقدملي بطلب ان العصمة تبقى في ايدي.

- الغيرة كانت ممكن تدمرني في أحد زيجاتي، كان بيعلق على كل حاجة فيا.

- مكنتش بعرف أطبخ ومبعرفش اعمل بيضة وجوزي كان بيشجعني.

- مشوفتش أبويا غير مرة واحدة في حياتي وكان عندي 13 سنة لانه انفصل عن والدتي وبعدها توفى.

- كنت ببين شعري وبحط ميكب فكان لازم أقلع الحجاب.

- الألقاب مبتفرقش معايا وكانو بيسموني الأيس كريم الدافئ.

- ندمت أما رفضت الخلفة.. وبستعين بالقطط بدل الأطفال.

- كنت حابة التمثيل اوي وإني أقعد 9 شهور حامل ده كان مرفوض بالنسبالي.

- عيلتي كلها كانت أمي، كانت بالنسبالي روحي وحبي الأول والأخير.

- بقول لأي حد أمه موجوده أرجوك خلوا بالكو أوي لاانها لا يمكن تتعوض.

- أحمد زكي فتى أحلام أي بنت وكان نفسي بس أتعرف عليه، وحسن فهمي واد تقيل وكان جميل وخلوق في شغله.

الفنانة سهير رمزي

جدير بالذكر، أنه ظهرت سهير رمزي للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم (صحيفة سوابق). عملت في مقتبل حياتها كمضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز اﻹغراء في السينما المصرية، من أعمالها “ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال”.

اعتزلت سهير رمزي الفن وارتدت الحجاب في عام 1993، لكنها عادت بعدها بعدة سنوات للتمثيل، ولكن هذه المرة بالحجاب من خلال المسلسل التلفزيوني (حبيب الروح).