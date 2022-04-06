/690411/مع-ان-الست-تبقى-حلوة-سهير-رمزي-تكشف-حقيقة-خضوعها-لعمليات-تجميل

كشفت الفنانة سهير رمزي رأيها في عمليات التجميل، كما تحدثت عن نيتها في إجراء تلك العملية وسبب توقفها عن ذلك، مؤكدة انها تشجع دائما أي شيء يجل المرأة جميلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة خضوع سهير رمزي لعمليات تجميل

تحدثت سهير رمزي لـ برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة mbc مصر، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عن كواليس إجراءها عملية تجميل، فقالت: “كان نفسي أعمل عملية تجميل ودخلت أوضة العمليات وخدت حقة البنج ونمت قالي أنا معملتش حاجة لأن ضغطي علي بسبب ضغطي نفسيا”.

وتابعت سهير رمزي حديثها، كاشفة عن رأيها في عملية تجميل فقالت: “مع ان الست تعمل عملية تجميل المهم تبقى حلوة”.

سهير رمزي تكشف سر جمالها

وتطرقت سهير رمزي بحديثها أيضا عن سر جمالها، فقالت: “طول عمري بنام بدري وبصحى بدري، ومش بشرب قهوة وبفكر في نفسي وحياتي وبيتي وأهلي وصحابي”، وأضافت: “أمي كانت مسمياني فتاة بدون مزاج”.

الفنانة سهير رمزي في مسلسل القاتل الذي أحبني

من ناحية أخرى، تشارك النجمة سهير رمزي في بطولة مسلسل القاتل الذي أحبني، والذي يشارك في بطولته الفنان هاني رمزي سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل القاتل الذي أحبني بطولة سهير رمزي، حول الرسام الجنائي الذي يكره الدماء " معتز" يعمل في المباحث. يحاول الجميع التقرب منه نظرا للصيت الذي يشتهر به معتز و هو " موت كل يكرههم او من يغضبونه " فهو ليس بقاتل و لا ساحر و لكن أشيع ان كل ما يغضب معتز يموت.

وكان أخر ظهور للفنانة سهير رمزي على شاشة التليفزيون في عام 2017 من خلال مسلسل قصر العشاق، وكانت أحداثه تدور في إطار تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية تدور أحداث المسلسل حيث سجين سياسي (فاروق الفيشاوي)، تضطره الظروف بعد اعتقاله بالتعرف والتعامل مع أحد اللواءات (عزت العلايلي)، الذي يتولى إدراة أحد السجون المصرية.