مواعيد امتحانات النقل.. توجيه عاجل من وزير التعليم إلى مديرية القاهرة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التعليم، فى منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه جرى التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وباقى المديريات التعليمية للالتزام بخريطة الامتحانات كما وضعتها وزارة التربية والتعليم.

جاء هذا تفاعلاً من وزير التربية والتعليم مع أولياء الأمور الذين اعترضوا على مقترح جدول الامتحانات، الذى طرحته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أمس الثلاثاء، بالنسبة لصفوف النقل "الخامس والسادس الابتدائى والأول الاعدادى"، مشيرين إلى أنه يخالف الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى بداية العام الدراسى، والتى تقر بانتهاء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 30 أبريل المقبل، وبدء الامتحانات فى 7 مايو 2022، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت مديرية التريبة والتعليم بالقاهرة، حددت امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى والأول الإعدادى العام والرياضى والمهنى فى 18 أبريل المقبل، بالمخالفة للخريطة الزمنية المقرة من قبل الوزارة.

وأثار أولياء الأمور جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن الفترة الزمنية المتبقية على موعد الامتحان المقترح لا تكفى لاستكمال الأجزاء المتبقية من المناهج، قبل أن ينهى وزير التربية والتعليم حالة الجدال ويوجه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات.