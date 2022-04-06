تعرف على طريقة الاشتراك فى تدريبات «مودة»

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة التضامن إنها نفذت تدريبات للشباب داخل الجامعات ومعسكرات التجنيد ومراكز الشباب للمكلفين بالخدمة العامة والمخطوبين والشباب حديثى الزواج، لتوعيتهم وتدريبهم على أسس اختيار شريك الحياة وتأسيس كيان أسرى قوى وبناء حياة سعيدة. وأضافت أن تدريبات "مودة" عبرت حدود الدولة من خلال التدريبات الأون لاين وأصبح للمشروع متدربين ومستفيدين من المصريين المقيمين بالخارج. وتابعت: تقدروا انتوا كمان تحصلوا على التدريبات الأون لاين من خلال الدخول على منصة "مودة"؟ ‏ http://www.mawadda-eg.com

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