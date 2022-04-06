/690410/سهير-رمزي-منتقدة-ملابس-نجمات-الوقت-الحالي-كلها-قمصان-نوم-وبدل-رقص

ظهرت الفنانة القديرة سهير رمزي خلال برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر في حلقة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر مساء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سهير رمزي في برنامج كلام الناس

تحدث سهير رمزي خلال البرنامج، عن الفنانات خلال هذه الأونة، والتي انتقدت ملابسهم وأزيائهم مشيرة إلى أنهم يرتدون “قمصان نوم”، و”بدل رقص”، أما عن نجوم زمان فقالت أنهم كانو أيضا يرتدون ملابس مفتوحة ولكنها كانت تشبه الفساتين أما أزياء الفنانات فهي تشبه إلى حد كبير قمصان النوم.

سهير رمزي تتحدث عن حسين فهمي وأحمد زكي

وتطرقت الفنانة سهير رمزي بحدثيها عن الفنان الكبير حسين فهمي، فقالت: “واد تقيل وكان جميل وخلوق في شغله، كنا صحاب بس مش بنتقابل دلوقتي”، أما عن أحمد زكي، فقالت: “فتى أحلام أي بنت وكان نفسي بس أتعرف عليه لحد ما جمعنا فيلم وبدأت قصة صداقتنا”.

الفنانة سهير رمزي

ظهرت سهير رمزي للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم (صحيفة سوابق). عملت في مقتبل حياتها كمضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز اﻹغراء في السينما المصرية، من أعمالها “ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال”.

اعتزلت سهير رمزي الفن وارتدت الحجاب في عام 1993، لكنها عادت بعدها بعدة سنوات للتمثيل، ولكن هذه المرة بالحجاب من خلال المسلسل التلفزيوني (حبيب الروح).

أخر ظهور للفنانة سهير رمزي على شاشة التليفزيون

وكان أخر ظهور للفنانة سهير رمزي على شاشة التليفزيون في عام 2017 من خلال مسلسل قصر العشاق، وكانت أحداثه تدور في إطار تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية تدور أحداث المسلسل حيث سجين سياسي (فاروق الفيشاوي)، تضطره الظروف بعد اعتقاله بالتعرف والتعامل مع أحد اللواءات (عزت العلايلي)، الذي يتولى إدراة أحد السجون المصرية.

برنامج كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة.